Екатеринбург, 30 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший участковый уполномоченный полиции осуждён за мелкое взяточничество. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

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По данным следователей, 39-летний гражданин узнал об осуществлении группой иностранцев незаконной предпринимательской деятельности. А затем потребовал от них денег за не привлечение к ответственности.

Всего он получил на банковский счёт 9 тыс. рублей. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности областного полицейского главка. Виновного уволили, а его непосредственному руководителю объявили строгий выговор.