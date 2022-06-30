Рязань, 30 июня, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направили 13 новых пациентов, от осложнений скончался один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе выявлено 122 354 носителя инфекции. Справился с заражением и выздоровел 118 371 житель, из них 31 человек выписан за последние сутки.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 406 пациентов.