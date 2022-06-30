Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Американский рэпер Xzibit (Элвин Джойнер) хочет уладить конфликт с медиаконгломератом Viacom, владеющим телеканалом MTV. Об этом 30 июня пишет TMZ.

Цитата из шоу «Тачка на прокачку» (Pimp My Ride) Xzibit

Как отмечает издание, в своём иске против Viacom музыкант утверждает, что компания убрала его изображения и песни из выпусков популярного шоу «Тачку на прокачку» (Pimp My Ride), ведущим которого он был несколько лет. Рэпер считает, что таким образом Viacom оградила себя от выплат ему соответствующих отчислений за годы, прошедшие с момента производства передачи.

В иске Xzibit называет действия Viacom «мелочными». Однако он подчёркивает, что готов примириться с компанией, если она вернёт его изображения и музыку в шоу.

ИА REGNUM напоминает, что «Тачку на прокачку» — телевизионная программа, которая выходила на американском телеканале MTV в период с 2004 по 2007 год. Ведущим американской версии, в которой вышло 6 сезонов, был Xzibit.