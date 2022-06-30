Лисичанск, ЛНР, 30 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов считает, что Лисичанский НПЗ имеет большое значение для экономики Донбасса. «Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины. Производственная мощность предприятия на момент его консервации составляла около 7 млн тонн нефти в год. Причём на момент распада СССР Лисичанский НПЗ перерабатывал более 20 млн тонн нефти в год. Завод остановили в 2012 году, причем это было результатом заигрывания президента Януковича с ЕС: с увеличением ввозных пошлин на нефть из России на Украину производить нефтепродукты на Лисичанском НПЗ стало нерентабельно. Уже тогда всё делалось для того, чтобы отдать украинский рынок Западу, а принадлежащие российским компаниям предприятия закрыть», — отметил Горохов.

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Он напомнил, что в 2014 году НПЗ в Лисичанске впервые сильно пострадал из-за обстрела украинскими силовиками, причём военной необходимости в этом не было, а главным бенефициаром уничтожения предприятия был собственник Кременчугского НПЗ Игорь Коломойский, который тогда не только финансировал добровольческие батальоны, но и лично активно ими руководил. На тот момент ущерб НПЗ оценивался в 140 млн долларов.

По словам Горохова, сейчас, после освобождения завода, на него зайдут специалисты из ЛНР и РФ и дадут точную оценку повреждениям и перспективам восстановления.

«Моё мнение — Лисичанский НПЗ целесообразно восстанавливать. Во-первых, это градообразующее предприятие для Лисичанска — одного из крупных городов ЛНР. Во-вторых, завод уникален — он был единственным в Украине центром переработки нефти, имевшим не один-два, а целых три входящих магистральных нефтепровода, а также железнодорожную ветку. Частично эта инфраструктура уничтожена, разобрана, однако восстанавливать производственные мощности всегда проще, чем создавать с нуля», — пояснил промышленник.

Кроме того, он обратил внимание, что Лисичанский НПЗ, который до госпереворота оценивался в 250-300 млн долларов, сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобождённые территории Украины.

В соседней Ростовской области есть только один нефтеперерабатывающий — Новошахтинский, аналогичный по мощности с Лисичанским.

«Потребности ЛНР и ДНР с учётом масштабов промышленности очень большие, поэтому после освобождения от украинской оккупации Лисичанский НПЗ может получить шанс на восстановление», — добавил Горохов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР.

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