Владимир, 30 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области землевладельцев, которые не борются с борщевиком, будут штрафовать. Соответствующие изменения в административный кодекс приняли депутаты областного Законодательного собрания. Аналогичная норма есть в федеральном КоАП, но она касается только земель сельхозназначения. Областной же закон устраняет правовой пробел.

Пресс-служба ЗС Владимирской области Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев

Штрафы для граждан и организаций, допустивших на своих территориях распространение борщевика, составят от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 150 тысяч.

Депутаты отметили, что Владимирская область ежегодно тратит миллионы рублей на борьбу с борщевиком, но эти усилия сводят на нет землевладельцы, не следящие за своими участками.

«Установить административную ответственность за бездействие физических и юридических лиц, которые позволяют борщевику расти на своих земельных участках, предложил глава региона Александр Авдеев. Безусловно, одними штрафами вопрос не решить. Но это — необходимая мера. Люди слишком беспечно относятся к угрозе. Только в этом году на борьбу с борщевиком бюджет потратит почти 12,5 млн рублей. Буквально несколько дней назад тема обсуждалась и в Общественной палате. Коллеги также поддерживают введение штрафов. Об этом говорит и опыт соседних регионов, например, Подмосковья. Как вспомогательная мера, они необходимы и эффективны в войне с борщевиком», — прокомментировал председатель областного парламента Владимир Киселев.