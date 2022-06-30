Во Владимирской области приняли закон против борщевика
Владимир, 30 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области землевладельцев, которые не борются с борщевиком, будут штрафовать. Соответствующие изменения в административный кодекс приняли депутаты областного Законодательного собрания. Аналогичная норма есть в федеральном КоАП, но она касается только земель сельхозназначения. Областной же закон устраняет правовой пробел.
Штрафы для граждан и организаций, допустивших на своих территориях распространение борщевика, составят от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 150 тысяч.
Депутаты отметили, что Владимирская область ежегодно тратит миллионы рублей на борьбу с борщевиком, но эти усилия сводят на нет землевладельцы, не следящие за своими участками.