Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Глава Индонезии проявил озабоченность вопросом урегулирования на Украине. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Вы проявляли озабоченность, интерес к вопросам урегулирования, связанным с… кризисом на Украине, на Донбассе», — заявил Путин.

«И, конечно, я подробно проинформирую вас о том, что там происходит, и нашем видении этой проблемы», — продолжил он.