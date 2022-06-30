Кишинёв, , 16:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Молдавии на три месяца продлило срок годности партии вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил экс-премьер-министр республики Ион Кику.

Коробки с вакциной Pfizer Gov.br

Он разместил копию приказа, подписанного главой минздрава Аллой Немеренко. В документе указано, что срок годности продлевается по рекомендации ВОЗ.

«На закупку вакцины потрачены сотни миллионов леев. «Дипломированная» распорядилась ими очень эффективно — чтобы сразу не выбрасывать, она самовольно продлевает срок их годности», — написал Кику.

Бывший глава правительства отметил, что образцы из этой партии не проходили лабораторные исследования для того, чтобы принять решение о продления срока использования.

Стоит отметить, что ранее Немеренко говорила о намерении продлить срок годности. Тогда она сообщила, что это делается по рекомендации производителя.