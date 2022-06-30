Новосибирск, , 16:02 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за пять месяцев 2022 года обслужил 2 397 222 пассажиров. В мае пассажиропоток составил 537 586 человек — на 5% больше аналогичного показателя 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Толмачево. Новосибирск Tolmachevo.ru

«На внутрироссийских рейсах обслужено 510 916 пассажиров — на 1,6% больше, — уточнили в аэропорту. — На международных линиях было обслужено 53 800 пассажиров».

Самыми популярными внутренними направлениями по итогам мая у пассажиров остаются Москва и Санкт-Петербург.