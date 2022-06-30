Мадрид, , 16:00 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил «испанское правительство и народ Мадрида» с «идеальной, безупречной и превосходной» организацией саммита альянса, который завершается 30 июня. Об этом пишет агентство EFE.

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«Все союзники выразили свою благодарность Испании за то, что она приняла нас в Мадриде, прекрасном городе, в Королевском дворце, в музее Прадо и в этих помещениях, где все было доступно», — сказал Столтенберг.

Саммит НАТО проходил в Мадриде с 29 по 30 июня.