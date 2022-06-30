Красноярск, 30 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Над созданием в Красноярском крае клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) работают власти региона. Об этом 30 июня заявил губернатор края Александр Усс.

Krskstate.ru Александр Усс

«Мы сейчас думаем об этом. Думаю, с приездом Саши Сёмина мы всерьёз начнём подходить к этой цели», — приводит слова Усса ТАСС.

Сейчас в Красноярске базируется хоккейный клуб «Сокол», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он проводит домашние матчи на «Платинум-Арене», вмещающей 7 тыс. зрителей.

Напомним, 30 июня в Красноярске пройдёт прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Сёмина, который является воспитанником красноярского хоккея.