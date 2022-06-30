Донецк, 30 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 30 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского район Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:56 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования в течение десяти минут обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Кировский район Донецка и населённый пункт Верхнеторецкое.