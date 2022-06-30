Пенза, , 15:59 — REGNUM В Пензенской области растет число пострадавших после укусов клещей. С начала их активности в региональные медучреждения обратились 837 человек, в том числе 331 ребенок, сообщает 30 июня управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Клещевой сезон Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза всего исследовали 758 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 117 их них (15,4%).

С начала текущего года против клещевого вирусного энцефалита привито 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступила информация о заражении четырех детей разных возрастов клещевым вирусным энцефалитом после питья сырого козьего молока.

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