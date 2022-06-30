Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 30 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,45%, торгуясь по $115,74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти Pixabay.com

«Сентябрьский фьючерс, который завтра станет основным, снижается до $111,73 за баррель. На рынки давят опасения развития рецессии в США и Европе, которые могут утянуть за собой весь мир.

Кроме того, трейдеры ждали решения ОПЕК+ по квотам на добычу. Организация, как и месяцем ранее, планирует в августе повысить квоты на 648 млн баррелей в сутки.

Впрочем, нефтяные рынки на это решение реагируют спокойно, возможно, скоро котировки начнут отскок», — считает эксперт.

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