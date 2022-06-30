Мадрид, 30 июня 2022, 15:57 — REGNUM Министр по социальным правам и генеральный секретарь партии Podemos Ионе Беларра не считает приоритетным увеличение расходов на оборону в следующем общем государственном бюджете на 2023 год, и предупредила правительство, что цифры «упрямы» перед лицом предложения, которое поддерживает только «Народная партия» (Partido Popular). Об этом пишет агентство EFE.

Ионе Беларра
Ионе Беларра
Ministry of the Presidency. Government of Spain

В Конгрессе депутатов Беларра сказал, что увеличение расходов на оборону «должно быть воплощено в бюджетном соглашении, а пока цифры в Конгрессе упрямы».

«Вопрос, который необходимо задать, заключается в том, что если больше денег выделяется на военные инвестиции, то откуда эти деньги берутся?», — сказала Беларра.