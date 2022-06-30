Мадрид, , 15:57 — REGNUM Министр по социальным правам и генеральный секретарь партии Podemos Ионе Беларра не считает приоритетным увеличение расходов на оборону в следующем общем государственном бюджете на 2023 год, и предупредила правительство, что цифры «упрямы» перед лицом предложения, которое поддерживает только «Народная партия» (Partido Popular). Об этом пишет агентство EFE.

Ионе Беларра Ministry of the Presidency. Government of Spain

В Конгрессе депутатов Беларра сказал, что увеличение расходов на оборону «должно быть воплощено в бюджетном соглашении, а пока цифры в Конгрессе упрямы».

«Вопрос, который необходимо задать, заключается в том, что если больше денег выделяется на военные инвестиции, то откуда эти деньги берутся?», — сказала Беларра.