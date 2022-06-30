Москва, 30 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июня, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,32%, до 52,53 рубля. Евро теряет 2,5%, отступая до 54,6 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«29 июня во второй половине дня рубль продолжал слабеть к основным валютам — словесные интервенции Минфина РФ произвели эффект не хуже валютных.

Однако уже сегодня с открытия торгов рубль снова крепнет, отыгрывая вчерашние потери.

Не может сбить рубль с курса даже информация об отказе Газпрома от выплаты дивидендов по итогам 2021 года, которая сегодня спровоцировала распродажи на рынке акций.

А ведь если его примеру последуют и другие экспортеры, им не придется продавать валюту для расчетов с акционерами.

Видимо рынок вновь попробует на прочность поддержку уровня 50 рублей за доллар, но, возможно, уже после выходных», — полагает эксперт.

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