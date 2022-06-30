Медведев: в ЕС не требовали от Литвы запрещать транзит в Калининград
Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Евросоюз не подвигал Литву ограничить транзит в Калининград, возможно, «это их русофобский приступ или прилетело из-за океана», заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что «скорее всего либо это прилетело из-за океана. Либо они сами в каком-то таком русофобском приступе придумали вот эту дополнительную возможность».
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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