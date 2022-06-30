Москва, , 15:53 — REGNUM Вряд ли юань сможет занять место доллара во внешнеторговом обороте РФ и международных резервах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич. Так она прокомментировала заявление главы Банка России о росте доли юаня в экономике РФ.

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«В условиях санкций доля юаня, как и внешнеторговый оборот с Китаем, динамично возрастает, — сказала Бунич. — Последствия роста доли юаня – это снижение влияния санкционных ограничений, рисков и транзакционных издержек. Но, с другой стороны, это означает повышение валютного риска в связи с концентрацией в одной валюте. Вряд ли юань сможет полностью занять место [доллара] во внешнеторговом обороте РФ и международных резервах. Российская Федерация открыта для экономического взаимовыгодного сотрудничества для всех стран. Даже сегодня, несмотря на санкции, торговый оборот с США и странами Евросоюза превышает объем финансово-экономических отношений с Китаем».

По ее словам, это в первую очередь обусловлено лидерством США на глобальном экономическом рынке как первой экономики мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза призвал не допустить того, чтобы зависимость от США и ЕС сменилась зависимостью от Китая.

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