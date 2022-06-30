Новосибирск, , 15:54 — REGNUM Новосибирская область первой в стране запустила производственный проект «Развитие» по кооперации малого и среднего бизнеса с крупными оборонными предприятиями. Об этом сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, предприятия малого и среднего бизнеса смогли воспользоваться производственными площадками и оборудованием Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина.

«Такая коллаборация получилась не случайно — если предприятие не получает достаточное количество заказов, а у малого бизнеса не хватает своих производственных площадей и возможностей, то можно соединить две потребности и получить хороший проект, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Данный проект очень знаковый и важный для Новосибирской области и России в целом, особенно в условиях импортозамещения и производства критически важных комплектующих».

Так, по словам директора СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимира Барсука, на сегодняшний день в институт обратились более 75 предприятий и более 85 предпринимателей.

«Заинтересованность предприятий малого бизнеса увеличила процент использования оборудования за год работы проекта с 15% до почти 70%», — уточнил Барсук.