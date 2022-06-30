Архангельск, 30 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Крупный архангельский застройщик может создать исправительный участок для осужденных к принудительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН.

Цитата из к/ф «Белые росы». реж. Игорь Добролюбов. 1983. СССР Наказание в виде исправительных работ на 15 суток

«У организации имеется потребность как в квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих кадрах, к тому же сейчас выполняется большой объем по строительству жилых и нежилых помещений в регионе», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время обсуждается вопрос о создании изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, в котором может быть размещено 40 человек.

В настоящее время в Архангельской области функционируют 4 участка, один из которых создан на объекте работодателя. Всего на принудительных работах содержится 220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили создать 100 тыс. мест до 2024 года для перевода осужденных на исправительные работы.