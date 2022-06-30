Тутаев, Ярославская область, 30 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области власти ограничат движение по мосту из-за его частичного обрушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Администрация Тутаевского района Осмотр обрушения моста в Тутаеве

Про проблему рассказали жители улицы Ленина. Мост обрушился ещё в мае, после чего начался оползень грунта земляного вала, по которому и проходит улица. Пока что власти не убрали рухнувшие в воду части сооружения, сама арка может обрушиться в любой момент. После обращения жителей руководство района совместно с ГИБДД, подрядчиком и жителями города выехало на осмотр разрушений.

«Действительно, мост, который мы с вами сегодня смотрели, старинный, был построен ещё до революции, специально для того, чтобы тогда по улице Навинской пропускать гужевой и прочий транспорт. Естественно, время идёт. Происходило обрушение, вымывание кирпича, разрушение его. И, в итоге, не так давно мост начал трещать. Мы обратились в прошлом году к главе города и были предприняты некоторые меры, которые позволили поддержать некоторое время мост в нормальном состоянии. Но, к сожалению, так как по этой дороге ездят автомобили, идёт вибрация, так или иначе старый кирпич выпадает. И сегодня был поднят вопрос на разных уровнях — как быть и что делать? Перекрывать дорогу или что? Тем более здесь проходят газовые трубы и водопровод. Реакция незамедлительная, сегодня состоялся сюда выезд и было принято несколько решений», — рассказал после осмотра житель Тутаева Даниил Силенко.

Власти решили, что необходимо ограничить проезд тяжеловесных транспортных средств по мосту, разобрать завалы, а также выделить средства из резервного фонда главы района на проведение капитального ремонта.