Бишкек, , 15:52 — REGNUM В ближайшее время размер зарплаты всех государственных служащих в Киргизии может быть увеличен. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента сегодня, 30 июня.

Садыр Жапаров President.kg

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По его словам, это стало возможным после того, как удалось не только добиться увеличения налоговых поступлений в бюджет, но и решить вопросы, касавшиеся золоторудного предприятия «Кумтор».

«Даст бог, с 1 августа 2022 года поднимем зарплату госслужащим во всех сферах», — подытожил глава киргизского государства.

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