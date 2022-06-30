Москва, , 15:51 — REGNUM К концу 2022 года макроэкономическая ситуация в РФ может несколько ухудшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала прогнозы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что на снижение ключевой ставки Банка России уйдет 2-2,5 года.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ключевая ставка покинула область двузначных значений, и это уже хорошо само по себе, — сказала Белянчикова. — Помимо того, что целый ряд бизнесов уже может себе позволить кредитоваться в нынешних условиях, ряд граждан готовы расстаться со вкладами ради сезонных покупок. В совокупности эти два фактора должны оживить деловую активность, стимулировать экономический рост. В то же время ставка ниже психологической отметки в 10% призвана благоприятно влиять на инфляционные ожидания, к этому же подталкивают заявления Банка России о возможном дальнейшем снижении ставки».

По ее словам, такое взаимовлияние индикаторов в ближайшие месяцы, скорее всего, удержит ставку в диапазоне однозначных чисел, и торопиться с ее резким снижением не стоит.

«Весьма вероятно, что регулятор пойдет на уменьшение ставки до конца лета, но на небольшую величину, — предположила Белянчикова. — Сегодня для стремительного роста ставки объективных оснований нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что после возвращения ключевой ставки ЦБ РФ на докризисный уровень регулятор будет действовать более осторожно в зависимости от развития текущей и прогнозной ситуации.

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