Калуга, , 16:06 — REGNUM Праздник «День выпускника — 2022» состоялся 30 июня в калужском филиале РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Дипломы о высшем профессиональном образовании получили 124 выпускника. Из них 36 закончили обучение с отличием. В 2022 году впервые калужский филиал завершил подготовку студентов факультета агротехнологий, инженерии и землеустройства по направлению «Садоводство». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Калужский агрокомплекс пополнили специалисты с высшим образованием КФ РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

Напутствуя дипломированных специалистов, министр сельского хозяйства области Леонид Громов подчеркнул востребованность агропромышленного комплекса региона в молодых и образованных кадрах. По словам главы отраслевого ведомства, в сельскохозяйственную отрасль сегодня приходит современная техника, внедряются новые технологии и инновационные разработки, которые позволяют не только наращивать объемы сельхозпродукции, но и последовательно повышать уровень жизни на селе.

«Энергичные специалисты, знающие и условия работы, и людей, и саму специфику местного сельского хозяйства — это то, в чем остро нуждается аграрная отрасль. Особенно сейчас, когда в условиях жесткого санкционного давления необходимы нестандартные решения. Все, кто готов реализовать на родной земле свои знания и способности, получат поддержку региональной власти. Для высококвалифицированных специалистов в Калужской области создаются новые рабочие места. Для них предусмотрены меры материальной поддержки в виде доплат к должностным окладам и единовременных выплат. В рамках программы комплексного развития сельских территорий продолжается работа по повышению комфорта проживания на сельской местности. В областном клубе молодых аграриев можно найти единомышленников, которые помогут решить возникающие проблемы», — отметил Леонид Громов.

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