Калужский агрокомплекс пополнили 124 специалиста с высшим образованием
Калуга, 30 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Праздник «День выпускника — 2022» состоялся 30 июня в калужском филиале РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Дипломы о высшем профессиональном образовании получили 124 выпускника. Из них 36 закончили обучение с отличием. В 2022 году впервые калужский филиал завершил подготовку студентов факультета агротехнологий, инженерии и землеустройства по направлению «Садоводство». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Напутствуя дипломированных специалистов, министр сельского хозяйства области Леонид Громов подчеркнул востребованность агропромышленного комплекса региона в молодых и образованных кадрах. По словам главы отраслевого ведомства, в сельскохозяйственную отрасль сегодня приходит современная техника, внедряются новые технологии и инновационные разработки, которые позволяют не только наращивать объемы сельхозпродукции, но и последовательно повышать уровень жизни на селе.