Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Каменский районный суд избрал меру пресечения фельдшеру скорой помощи, подозреваемому в убийстве супруги. Мужчина пробудет под стражей два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 30 июня.

Victor Арест

«28 июня Каменским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. <…> Мера пресечения ему избрана до 25 августа включительно», — уточнили в пресс-службе.

Фельдшер подозревается в убийстве супруги, совершённом утром 25 июня в Каменске-Шахтинском. Злоумышленник нанёс женщине не менее десяти ударов в грудь и верхние конечности, от которых она скончалась. Мужчина скрылся с места преступления.