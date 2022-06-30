Москва, , 15:49 — REGNUM РФ нужно вернуться к прежнему курсообразованию, так как в противном случае российская финансовая система откатится назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о необходимости ускорения в РФ валютной либерализации.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С постепенным восстановлением экономики нужно ускорять снятие ограничений и норм, — сказал Алиев. — Оно будет заключаться скорее в возврате к прежнему курсообразованию, то есть к рыночному. Отказ от этого откатит финансовую систему РФ назад. Бизнесу, ориентированному на экспорт, валютная либерализация окажет дополнительную поддержку, и к тому же бюджет от этого только выиграет, что в последующем отразится на устойчивости национальной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова рассказала, надо ли властям РФ добиваться искусственного ослабления курса рубля.

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