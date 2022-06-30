Париж, 30 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Главы Турции и Франции выразили желание «обеспечить безопасность морских конвоев», сообщает Le Parisien.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его французский коллега Эммануль Макрон заявили, что «хотят продолжить координацию действий совместно с ООН для достижения условий для обеспечения безопасности морских конвоев и порта в Одессе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Испании заявил о «нарушении» международного порядка, установленного с 1945 года.