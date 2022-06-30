Мадрид, , 15:49 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес предложит испанскому парламенту, чтобы расходы на оборону достигли 2% ВВП в течение восьми лет и, соответственно, достигли этого процента к 2029 году. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Педро Санчес SPD Schleswig-Holstein

Испанский премьер подчеркнул, что надеется, что увеличение военных расходов «станет национальным соглашением, которое выйдет за рамки идеологических вопросов».

Ранее в партии Podemos заявили, что выступают против военной помощи Испании со стороны США.