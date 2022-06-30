Москва, 30 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. К концу 2022 года курс доллара в РФ может подняться выше 65 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала сомнения главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в том, что попытки вернуть курс рубля на «прежний» уровень чреваты его искусственностью и девальвацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Действительно, если сейчас попытаются выровнять курс на прежний, это будет искусственное изменение, — сказала Ермилова. — В нынешней ситуации лучше отпустить курс, и он будет постепенно укрепляться на той позиции, которая будет актуальна для нынешнего времени. Сейчас ряд промышленных компаний заявляют о том, что курс слишком занижен, и им сложнее работать. Однако пока это не критические значения. К концу года есть вероятность того, что курс начнёт подниматься выше 65 рублей».

Как полагает экономист, не исключено, что в летние месяцы курс доллара опустится ниже 50 рублей.

«Далее он, скорее всего, начнёт подниматься», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза объяснил, чем для российской экономики вреден крепкий рубль.