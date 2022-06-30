Волгоград, 30 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Планетарный сканер нового поколения для оцифровки книжных изданий поступил в Волгоградскую областную библиотеку им. М. Горького, сообщает пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Сканирование редких книг

Оборудование позволяет перевести в электронный вид раритетные книги и издания нестандартных форматов, в том числе с неполным раскрытием страниц. В фондах библиотеки хранятся множество книг, представляющих культурную и историческую ценность, планетарный сканер позволяет оцифровать их бесконтактно.

Сотрудники библиотеки приступят к работе на новом оборудовании уже в июле, в цифровой вид переведут книжные памятники XVII–XVIII веков, книги гражданской печати, иные документы, обладающие индивидуальными особенностями.