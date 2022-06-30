Москва, 30 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Краткосрочные перебои с лекарствами, которые наблюдались в России в марте, имели рукотворный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Несмотря на то, что фармакологические препараты не были включены в санкционные списки, а значительная их часть и вовсе производится в России или поставляется из стран, к санкциям не присоединившихся, привычка российских граждан делать запасы на случай дефицита сыграла с ними злую шутку.

Многие препараты были просто сметены с прилавков, а оптовики, незнающие перспектив дальнейшего курса рубля, не спешили опустошать свои склады, либо даже подняли цены.

Сейчас паника прошла и рынок стабилизируется, так что, если в дальнейшем эта категория товаров под ограничения не попадет, опасаться нечего.

Хотя, конечно, вся эта ситуация — неплохое подспорье для того, чтобы снизить импортозависимость», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росздравнадзора, ситуация на российском фармацевтическом рынке России остаётся стабильной.

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