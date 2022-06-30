Москва, 30 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Жильё в регионах России за два года подорожало на 100%, заявили застройщики. По словам, директора строительной компании «Славянский дом» Сергея Звонова, снижение спроса спровоцировало и рост цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Все заметили, что цены выросли очень серьезно за последние полгода. Если брать цены с 2020 года по сегодняшний день, они составили в среднем по России 50%, а в отдельных регионах, например, в Иваново рост цен получился до 100%», — отметил он в эфире Общественной службы новостей.

Напомним, как ранее подсчитали аналитики ДОМ. РФ, в I квартале 2022 г банки предоставили 382,6 тыс. новых ипотечных кредитов (+8,7% к аналогичному периоду 2021 г.) на сумму 1,3 трлн руб. (+28,9%). Причём весь прирост новых выдач обеспечен ипотекой на первичном рынке.

Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков по ипотеке в марте подскочили до 20,8% годовых для новостроек и 20,4% для вторички.