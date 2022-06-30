Сеул, 30 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Сериал «Бумажный дом: Корея» занял первое место в десятке самых просматриваемых шоу Netflix на иностранном языке за прошлую неделю. Об этом 30 июня пишет Variety.

Цитата из т/с «Бумажный дом: Корея». 2022 год Главные герои сериала «Бумажный дом: Корея»

Как отмечает издание, премьера сериала состоялась 24 июня 2022 года — всего за три дня проест стал самым просматриваемым шоу в мире в период с 20 по 26 июня. За это время зрители суммарно посмотрели 33,7 млн часов проекта. Сериал также стал лидером Netflix в Южной Корее, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде.

ИА REGNUM напоминает, что «Бумажный дом: Корея» — это южнокорейская версия популярного испанского сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel). В шоу сыграли Чон Джон-со, Ю Джи-тхэ, Пак Хэ-су и другие актёры.