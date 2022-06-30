Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM России придётся ответить на решение Литвы запретить транзит грузов в Калининград, если эти ограничения не будут сняты. Есть варианты и асимметричного ответа, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 30 июня на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Дмитрий Медведев Government.ru

Он выразил надежду, что «всё-таки удастся охладить пыл», после чего запрет будет отменён. Если нет — то ответ последует. Раскрывать его российская сторона пока не будет, но все прекрасно представляют, каким он может быть.

«Мы соседние страны, у нас есть товарооборот, коммуникации и так далее. Естественно, ответ может рассматриваться в этом направлении», — сказал Медведев.

Он добавил, что есть и ассиметричный ответ, но он будет уже за гранью экономического сотрудничества, и это «сложная история».

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