Бишкек, 30 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Киргизии за последнее время сахар подорожал до 100 сомов (67 рублей) за килограмм, несмотря на обещание правительства удержать цену на него в пределах 60 сомов (40 рублей). Об этом заявил депутат Акылбек Тумонбаев на заседании республиканского парламента.

Bargozideha.com Сахар

Народный избранник обратился к премьер-министру Акылбеку Жапарову с вопросом — почему власти страны не продают населению сахар из запасов государственного материального резерва?

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В ответ на это высокопоставленный чиновник сообщил, что власти пока не планируют разбронировать неприкосновенный запас сахара.

«Мы можем не справиться с ситуацией, если будем продавать его по 55 — 60 сомов (37 — 40 рублей) за килограмм. Мы постараемся выкупить урожай свеклы у местных аграриев и исправить ситуацию», — подытожил глава правительства.

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