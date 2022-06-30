Тбилиси, 30 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Грузия не собирается отказываться от приобретения электроэнергии у России, потому что там она дешевле, чему Турции и Азербайджана. Об этом 30 июня на пресс-конференции заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения республики (GNERC) Давид Нармания.

Forbes.ru Электроэнергия

«Исходя из чувствительности тарифов, у нас нет такой роскоши, чтобы отказываться от дешевой российской энергии по политическим мотивам», — сказал Нармания.

Он добавил, что в случае объявления эмбарго на российскую электроэнергию, Грузия не останется без электричества и найдёт, где его приобретать.

Стоит отметить, что потребление электроэнергии в Грузии растёт с каждым годом и дефицит приходится компенсировать за счёт её импорта. В 2021 года было закуплено 2 млрд кВт, из которых 1,2 млрд — в России. В Азербайджане было приобретено 0,6 млрд кВт, в Турции — 0,16 млрд кВт.