Москва, , 15:42 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на снижение административной и регуляторной нагрузки на отдельные виды предпринимательской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Основной его задачей является предоставление возможности соискателям лицензий на производство и оборот алкогольной продукции исправлять ошибки, если они были выявлены лицензирующим органом в процессе рассмотрения такой заявки», — сказал в ходе заседания член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

По его словам, в данный момент при повторной подаче документов пошлина уплачивается повторно. Принятый закон отменяет повторную пошлину в случае выявления ошибок и устраняет таким образом определенный административный барьер.

«Особенно это станет подспорьем для малого предпринимательства, для которых стоимость пошлин, порядка 65 тыс. рублей, является существенной. Предпринимателю нужно собрать пакет документов, оплатить пошлину, а если там будут выявлены ошибки, оплатить государственную пошлину повторно», — пояснил депутат.

Поправками во втором чтении определены сроки рассмотрения и сам регламент экспертизы представленных документов и возможность предоставления такой услуги в электронном виде, добавил Алтухов.

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