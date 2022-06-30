Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Правоохранительные органы занимаются поиском украинского националиста, занимавшегося вербовкой поджигателей зданий военных комиссариатов в России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил житель Ростова-на-Дону, получивший сообщения от злоумышленника.

Некий Олександр написал ростовчанину сообщение в мессенджере Telegram в конце мая. Преступник не только предложил мужчине 2 тыс. долларов, но и пообещал предоставить ему гражданство Украины и записать в ряды нацбатальонов. Ростовчанин получил инструкцию и задание — записать процесс на видео.

По словам ростовчанина, украинский радикал якобы уже организовал 13 поджогов на территории России и участвует в боевых действиях в составе нацбатальона.

Скриншоты переписки переданы правоохранительным органам.