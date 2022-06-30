Москва, 30 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что занятие продажной любовью является частью национального менталитета Украины. Так он прокомментировал в «Шоу ВиЛ» заявления еврокомиссара Ильвы Юханссон о том, что украинские беженки массово вовлекаются в проституцию в странах ЕС.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Отметим, что Юханссон во время разговора с якобы мэром Киева Виталием Кличко обратила внимание, что большое число украинских беженцев становятся жертвами сексуального рабства в европейских странах. Беседа стала очередным пранком Вована и Лексуса в рамках авторской передачи «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Она подчеркнула: «Есть преступные группы, которые говорят, что беженцы могут оставаться у них. Они предлагают им заботу и поддержку, предлагают жилье. А затем их насильно удерживают, и они становятся жертвами».

По мнению Милонова, «она какая-то ненормальная».

«Неужели чиновник такого высокого уровня может апеллировать такими примитивными выражениями. Не видно, что человек разбирается в этой проблеме хоть как-то. «Мы беспокоимся о сексуальном рабстве». У них в половине стран проституция узаконена. Огромное количество украинок едет на Запад с одной этой западной целью — стать проституткой. Они хотят этим заниматься, потому что они бы занимались этим у себя на Украине, но там платёжеспособность низкая. И в гривнах получать не так комильфо, как в евро, за свои услуги», — пояснил депутат.

Кроме того, «Зеленский занимается политической проституцией, а эти даже более честно — занимаются проституцией за деньги», добавил Милонов.