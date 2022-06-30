Новосибирск, , 15:40 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы 36 сотрудникам организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Дело было возбуждено в отношении 50-летнего генерального директора компании «МКС». Выяснилось, что он с 1 января 2021 года по 13 марта 2022 года не выплачивал 36 сотрудникам заработную плату в размере более 4 млн рублей, имея реальную возможность.

Уточняется, что до настоящего времени задолженность по зарплате в полном объёме не погашена. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.