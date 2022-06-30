Москва, , 15:38 — REGNUM По результатам трех месяцев действия «санкций из ада», которыми так долго пугали Россию, можно отметить, что ситуация в российской экономике пока выглядит гораздо лучше, чем прогнозировалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По ряду отраслей снижение носит явно временный характер, по другим ситуация уже стабилизировалась, а в ряде импортозамещающих отраслей даже наблюдается интенсивный рост.

Отчасти это связано с тем, что чиновники экономического блока и ЦБ традиционно склонны к пессимизму в своих прогнозах, а в итоге ситуация оказывается лучше.

Но стремление «дуть на воду» в данных вопросах оправдано — если положение в экономике окажется лучше, чем прогнозировалось, никого за это наказывать не будут, а возможно, даже похвалят. А вот в обратном случае будут искать виноватых.

Но есть и объективные факторы, которых не учитывали пессимисты. В частности, ряд азиатских стран не только не присоединились к санкциям, но и воспользовались ситуацией для наращивания торговли с нашей страной.

Другой момент в том, что боевые действия сами по себе тоже несут ряд следствий, способствующих росту экономики. Это и рост госсзаказов, причем не только на оружие и снаряжение, но и на транспортные перевозки, продовольствие, снабжение, размещение и обслуживание беженцев.

А где-то уже растет и спрос на стройматериалы. Кроме того, жители территорий, уже освобожденных Российской Армией и милициями народных республик, вливаются в общероссийскую экономическую жизнь.

Ну и повышенные выплаты военнослужащим за участие в боевых действиях и уничтоженную военную технику — это тоже деньги, поддерживающие потребительский спрос. Так что не удивительно, если по итогам 2022 года снижение ВВП будет минимальным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении после падения на 2,8% в апреле.

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