Москва, 30 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. По результатам трех месяцев действия «санкций из ада», которыми так долго пугали Россию, можно отметить, что ситуация в российской экономике пока выглядит гораздо лучше, чем прогнозировалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«По ряду отраслей снижение носит явно временный характер, по другим ситуация уже стабилизировалась, а в ряде импортозамещающих отраслей даже наблюдается интенсивный рост.

Отчасти это связано с тем, что чиновники экономического блока и ЦБ традиционно склонны к пессимизму в своих прогнозах, а в итоге ситуация оказывается лучше.

Но стремление «дуть на воду» в данных вопросах оправдано — если положение в экономике окажется лучше, чем прогнозировалось, никого за это наказывать не будут, а возможно, даже похвалят. А вот в обратном случае будут искать виноватых.

Но есть и объективные факторы, которых не учитывали пессимисты. В частности, ряд азиатских стран не только не присоединились к санкциям, но и воспользовались ситуацией для наращивания торговли с нашей страной.

Другой момент в том, что боевые действия сами по себе тоже несут ряд следствий, способствующих росту экономики. Это и рост госсзаказов, причем не только на оружие и снаряжение, но и на транспортные перевозки, продовольствие, снабжение, размещение и обслуживание беженцев.

А где-то уже растет и спрос на стройматериалы. Кроме того, жители территорий, уже освобожденных Российской Армией и милициями народных республик, вливаются в общероссийскую экономическую жизнь.

Ну и повышенные выплаты военнослужащим за участие в боевых действиях и уничтоженную военную технику — это тоже деньги, поддерживающие потребительский спрос. Так что не удивительно, если по итогам 2022 года снижение ВВП будет минимальным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении после падения на 2,8% в апреле.

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