Елабуга, Татарстан, 30 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»). Руководство предприятия пожаловалось на действия чиновников, которые перекрыли дорогу грейдером, сообщает региональное следственное управление СКР.

Стоп!

По версии следствия, в первую декаду июня 2022 года, неустановленные представители муниципального предприятия, занимающегося благоустройством и озеленением, а также неустановленные должностные лица исполкома Елабужского муниципального района незаконно перегородили с помощью автогрейдера въезд на территорию производственной базы общества с ограниченной ответственностью «Жилище-Строй» города Елабуга. Своими действиями они ограничили предприятие в выполнении законной деятельности.

ИА REGNUM ранее сообщало, начальник кладбища в городе Набережные Челны принуждал родственников отказываться от услуг индивидуального предпринимателя, который якобы занижал цены на копку могил, и заключать договоры с аффилированными организациями.

Читайте также: В Татарии начальника кладбища подозревают в превышении полномочий