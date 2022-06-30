Москва, , 15:35 — REGNUM С 2021 года программы развития воспитания в школах уделяется особое внимание. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Программам развития воспитания сейчас уделяется особое внимание. С прошлого года такие программы есть в каждой школе, и разработанная институтом примерная программа помогает в школах вести это важнейшее направление в образовательном процессе», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что данная программа уже прошла общественное обсуждение и апробацию во всех федеральных округах, в результате которой получила «положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны».