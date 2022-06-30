Лондон, , 15:35 — REGNUM Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку в $1600 за тысячу кубометров. Это 30 июня следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в начале торгов составила $1570 за тысячу кубометров, что есть рост на 3,2% выше расчетной цены 29 июня.

При это к 14:20 мск стоимость голубого топлива превысила отметку в $1600, в пике достигая цены $1604,4 за тысячу кубов (+5,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью санкций западных государств в отношении России является причинение ущерба большому количеству обычных граждан Российской Федерации.