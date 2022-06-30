Москва, 30 июня 2022, 15:32 — REGNUM Одно из последних нововведений для полного обеспечения спроса в лекарствах и медикаментах — это отпуск в аптечную сеть излишек медикаментов из медучреждений, срок которых близок к завершению, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на российском фармацевтическом рынке остаётся стабильной, заявили в пресс-службе Росздравнадзора.
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