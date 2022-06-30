Москва, 30 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Одно из последних нововведений для полного обеспечения спроса в лекарствах и медикаментах — это отпуск в аптечную сеть излишек медикаментов из медучреждений, срок которых близок к завершению, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Fishki.net Лекарства

«Стабилизировать ситуацию сейчас получается и за счёт более выгодного импорта.

Цены импортируемых медикаментов в пересчете на рубли теперь могут быть на 30% ниже, в том числе и импортируемое сырье для российского производства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на российском фармацевтическом рынке остаётся стабильной, заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

Читайте также: В Росздравнадзоре назвали ситуацию с обеспечением лекарствами стабильной