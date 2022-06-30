Москва, 30 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Кремль анализирует вопрос участия России в саммите G20, решение будет принято в должное время. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 июня журналистам.

G20.org Представители саммита G20. Гамбург

Он напомнил, что у России есть приглашение на саммит, так как страна входит в «двадцатку».

«Решение будет принято в должное время», — сказал Песков.

По его словам, на решение Кремля не повлияют заявления, подобные призыву премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бойкотировать саммит из-за участия Путина.

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