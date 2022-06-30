Мадрид, 30 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и торговли Чили Антония Уррехола объявила, что латиноамериканская страна подпишет с испанским правительством соглашение о сотрудничестве в области феминистской внешней политики. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Отмечается, что соглашение будет соответствовать одной из «фундаментальных осей» правительства Габриэля Борича: продвигать дипломатию с гендерной перспективой.

«В Чили мы все еще находимся в зачаточном состоянии, и в этом смысле Испания может поддержать нас в построении феминистской внешней политики, которая продлится долгое время», — заявила Уррехола.