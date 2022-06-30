Астрахань, 30 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Астраханской области задолженность заработной платы на судостроительных заводах «Лотос» и АСПО полностью погашена. Об этом 30 июня сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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«С утра в социальных сетях получаю благодарности от корабелов. От себя благодарю руководство Объединённой судостроительной корпорации и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова, который после нашей встречи лично приложил усилия к решению данной проблемы», — прокомментировал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сотрудники завода пожаловались губернатору, что более 900 человек не получили зарплату за май и аванс за июнь.